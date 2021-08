Belotti idea Milan a zero ma l’Inter fa sul serio: “Per Cairo difficile dire no a questa cifra”

Salgono le quotazioni di Andrea Belotti per l'attacco dell'Inter: la trattativa con Correa è sempre in piedi ma non decolla

Matteo Pifferi

Salgono le quotazioni di Andrea Belotti per l'attacco dell'Inter. I nerazzurri puntano Correa ma se la Lazio non abbassasse le richieste, Marotta e Ausilio sono pronti a cambiare obiettivo. Il nome caldo, in queste ore, è il Gallo:

"Se il Milan dell’infanzia (disposto ad attendere la scadenza e il parametro zero) fa paura, l’Inter dello scudetto fa addirittura terrore: perché dire no a un’offerta di minimo 25 milioni sarebbe complicato, più per Cairo che per Belotti. In società non possono, al momento, fare altro che tacere e aspettare. Pur seminando piccoli indizi di fiducia nella prosecuzione del rapporto. Dopo aver fatto posare il Gallo nelle foto promozionali con la terza maglia, ieri il profilo Twitter del Torino FC ha sparato a tutta homepage l’immagine del capitano esultante per riassumere «la motivazione del lunedì». Insomma, se continuano a scegliere lui come uomo copertina qualcosa vorrà pur dire", il commento di Tuttosport.