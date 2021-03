Belotti-Torino, addio in estate? Tuttosport: “Anche l’Inter lo segue da vicino”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Andrea Belotti piace a tante big italiane, compresa l'Inter: ecco i dettagli

"A gennaio a Pioli è stato consegnato Mandzukic, e con Ibrahimovic che il 3 ottobre compirà 40 anni è implicito che l’acquisto di una punta si renda ora necessaria, nel Milan. Che avrebbe buon gioco, su Belotti, se i granata dovessero culminare questa stagione con la retrocessione. A quel punto Cairo non avrebbe chance di prolungare col Gallo, destinato ad accogliere le avances del Milan, o di uno tra gli altri club che in Italia o all’estero lo seguono da vicino (si va dall’Inter a Roma e Napoli, dall’Atletico Madrid a un paio di club inglesi). Evitare la B, e costruire attorno al numero 9 una squadra che abbia per orizzonte la partecipazione una tantum alle coppe europee, è il passaggio ineludibile che tocca al presidente, per tentare la strada del prolungamento con l’attaccante", evidenzia Tuttosport in edicola oggi.