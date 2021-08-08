Fra i tanti nomi fatti in ottica Inter per il dopo Lukaku, anche quello di Andrea Belotti, attaccante in scadenza di contratto con il Torino

Marco Macca
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Fra i tanti nomi fatti in ottica Inter per il dopo Lukaku, anche quello di Andrea Belotti, attaccante in scadenza di contratto con il Torino nel 2022. Ecco, secondo calciomercato.com, la somma che Urbano Cairo, presidente granata, chiede per lasciare partire il calciatore:

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Getty Images

"Cairo per liberare il suo capitano prenderebbe in considerazione solo offerte superiori ai 17/18 milioni di euro. Andrea ha detto ‘no’ allo Zenit, aspetta con fiducia un’offerta dalla Roma perché vorrebbe lavorare con Mourinho".

(Fonte: calciomercato.com)

belotti prezzo inter

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