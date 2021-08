Sky – Inter su Belotti? Il gallo dice no all’ultima offerta di rinnovo del Torino

In queste ore, in ottica Inter, si è fatto anche il nome di Andrea Belotti come possibile rinforzo dell'attacco nerazzurro per il dopo Lukaku

Marco Macca

In queste ore, in ottica Inter, si è fatto anche il nome di Andrea Belotti come possibile rinforzo dell'attacco nerazzurro per il dopo Lukaku. L'attaccante del Torino, come riporta gianlucadimarzio.com, ha ricevuto un'offerta di rinnovo molto importante dal club granata, determinato a non perderlo a zero nel 2022, quando scadrà l'attuale contratto:

"Il Torino insiste per il prolungamento: l'ultima offerta prevede un ingaggio da 3,3 milioni di euro l'anno a cui andrebbero aggiunti eventuali bonus, per una durata complessiva di 4 stagioni. La proposta, però, al momento è stata rispedita al mittente", si legge.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)