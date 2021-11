Futuro Belotti: sondaggio Inter, ma due club italiani ora sono più avanti

Le ultimissime sul futuro del Gallo Belotti, in scadenza di contratto con il Torino e nel mirino di diverse squadre italiane

È tutto da scrivere il futuro di Andrea Belotti, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con il Torino. Riflessioni in corso da parte del club granata e dell’attaccante, gli estimatori soprattutto in Italia non mancano, come sottolinea Calciomercato.com: “Tante squadre si sono informate su Belotti negli ultimi mesi, tanti club interessati a cogliere l'occasione di prendere un calciatore delle sue qualità a parametro zero. L'Inter aveva fatto un sondaggio col Torino già la scorsa estate, quando era alla ricerca di una punta dopo l'addio di Lukaku; la Fiorentina monitora la situazione nell'ottica della sostituzione di Dusan Vlahovic; Milan e Napoli si sono rifatte sotto negli ultimi mesi. Proprio questi due sono i due club maggiormente forti sul classe '93, che sta riflettendo e valutando tutte le proposte in vista del salto di qualità che si prepara a compiere per la sua carriera”, si legge.