UFFICIALE – Mercato Serie A, l’ex Inter Benassi lascia la Fiorentina e riparte dall’Empoli

Marco Macca

Marco Benassi, ex centrocampista dell'Inter e in uscita dalla Fiorentina, riparte dall'Empoli. Come testimonia il sito ufficiale della Lega di Serie A, infatti, il club toscano ha depositato il contratto del calciatore, che si trasferisce in prestito e che sarà a disposizione di Aurelio Andreazzoli già nelle prossime ore, già a partire dalla sfida di campionato contro la Roma.

Nuova esperienza, dunque, per Marco Benassi, che lascia la Fiorentina, dove aveva trovato poco spazio, per ripartire e rilanciarsi a Empoli.