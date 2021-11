O Jogo – Benfica, Lazaro delude e l’Inter pensa di inserirlo in questo scambio

L'esterno austriaco ha fin qui deluso le aspettative e il club nerazzurro studia già la prossima mossa

Ivan Perisic sembra aver fatto la sua scelta. Con il contratto in scadenza nel 2022, l'esterno croato vuole lasciare Milano e fare ritorno in Bundesliga. Per questo l'Inter si è attivata per trovare un sostituto che è stato individuato in Filip Kostic. L'Eintracth valuta il giocatore circa 20 milioni, tanti per l'Inter che da tempo finanzia il mercato con le uscite. Per questo, secondo quanto riporta O Jogo, nell'operazione i nerazzurri potrebbero inserire Valentino Lazaro per abbassa i costi. Il giocatore austriaco, in prestito al Benfica, fin qui ha deluso in Portogallo, anche a causa di una serie di infortuni che gli hanno fatto saltare molte partite. Non è un caso che fin qui Lazaro abbia collezionato appena sei presenze.