Inter accelera: due prestiti, tre addii definitivi: “Benfica, mossa per il doppio acquisto”

L'Inter accelera sul fronte cessioni, la vera priorità del club nerazzurro in questo inizio di sessione di calciomercato estiva

L'Inter accelera sul fronte cessioni, la vera priorità del club nerazzurro in questo inizio di sessione di calciomercato estiva. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, sono cinque i calciatori che si apprestano a lasciare Milano, tra prestiti e adii definitivi. E intanto, dopo Joao Mario, il Benfica si muove anche per Lazaro: