Berardi, almeno un no all’Inter in passato. “Il prezzo oggi e nel 3-5-2 di Inzaghi…”

Passato, presente e futuro di Mimmo Berardi. Negli anni, l'attaccante del Sassuolo è stato cercato anche dall'Inter

Alessandro Cosattini

12 gol e 14 assist in 25 partite di Serie A. Ieri Mimmo Berardi ha aggiornato il suo score stagionale grazie alla doppietta su rigore realizzata contro il Venezia. La sensazione è che quella attuale sia la stagione della consacrazione per il classe 1994, negli anni accostato anche all’Inter. Le novità in chiave mercato su Berardi arrivano dalla Gazzetta dello Sport tra passato, presente e futuro.

“La scorsa estate, per la prima volta, Berardi aveva aperto le porte a un trasferimento. Mimmo aveva aperto per la prima volta alla cessione e aveva scelto la Fiorentina, dopo anni di rifiuti: ha detto no due volte alla Juve, almeno una all’Inter, non aveva aperto alla Roma che lo aveva cercato. Sempre la scorsa estate ha memorizzato i sondaggi di Borussia Dortmund e Chelsea, ulteriore conferma di un salto di qualità già avvenuto. Gli Europei, certo, ma senza dimenticare il resto: le sue stagioni brillantissime non potevano passare inosservate. Se chiedessimo a Carnevali una valutazione, lui cancellerebbe il piccolo sconto che avrebbe fatto alla Fiorentina e tornerebbe come minimo su una cifra dai 35 milioni di base fissa più bonus. E non avrebbe certo torto, considerato che è il migliore interprete da 4-3-3 per rendimento e continuità. Siamo convinti che Carnevali ne farebbe il simbolo fino a fine carriera, eppure dobbiamo aspettare le evoluzioni della prossima estate.

Immaginiamo che chiederanno informazioni, se non è già accaduto, tutti quelli che avranno bisogno nel suo ruolo: il Napoli in testa, c’è da sostituire un certo Insigne e magari ci si può riuscire rafforzando la fascia opposta rispetto a quella attualmente di Lorenzo. Di sicuro sarebbe perfetto per il Milan, la sua vittima preferita, l’uomo ideale per un salto di qualità in quel ruolo. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi sarebbe sprecato, la Juve sembra un treno già passato un paio di volte e Mimmo aveva deciso di non salirci. Tra fine aprile e metà maggio ne sapremo di più, partendo da un presupposto fondamentale: il contratto di Berardi scade tra 28 mesi, non c’è troppo tempo per decidere. Traduzione: l’ennesima incompiuta sul mercato porterebbe alla necessità di provvedere al rinnovo almeno fino al 2026, presto conosceremo la soluzione del quiz. E le offerte non mancheranno”, si legge sul sito della rosea su Berardi.

(Fonte: Gazzetta.it)