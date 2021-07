GdS – Berardi pronto a lasciare il Sassuolo: “Servono 40mln. In passato ha rifiutato l’Inter”

Dopo aver vinto l'Europeo da protagonista con la maglia dell'Italia, Domenica Berardi è pronto con ambizione a tuffarsi in una nuova stagione

Dopo aver vinto l'Europeo da protagonista con la maglia dell'Italia, Domenica Berardi è pronto con tanta ambizione a tuffarsi in una nuova stagione. Che, per lui, potrebbe presentare tante novità. Come scrive la Gazzetta dello Sport con Alfredo Pedullà, infatti, l'attaccante del Sassuolo, in passato cercato anche dall'Inter , starebbe prendendo in seria considerazione l'idea di provare un'esperienza diversa:

"La valutazione è più o meno quella di Locatelli: 40 milioni per il cartellino, senza speculazioni o giochi al rialzo. Ricordiamo sempre che in passato Berardi ha detto no alla Juve almeno due volte e non ha preso in considerazione le proposte di Inter, Milan e Fiorentina. Erano altri tempi, adesso sono cambiate molte cose e gli anni sono 27, ovvero quelli di una decisione da prendere. Ecco perché non più chiusura ma apertura a una nuova esperienza, l’importante è che sia prestigiosa e ricca di potenziali soddisfazioni. Simili cifre, 40 milioni, possono essere spese (non da tutti) all’estero, infatti negli ultimi giorni ci sono stati due sondaggi significativi".