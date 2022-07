Sky – Bernardeschi nel mirino dell’Atletico Madrid: contatti con l’agente

Il giocatore era stato associato anche all'Inter qualche settimana fa. Non ha rinnovato con la Juventus ed è un parametro zero

Ad un certo si era parlato del possibile approdo di Federico Bernardeschi all'Inter. Poi il club nerazzurro è andato su altri obiettivi. Il giocatore, che non ha rinnovato con la Juventus, è un parametro zero. Su di lui, come sottolineato da Di Marzio a Skysport, in queste ore si sarebbe spostato l'interesse dell'Atletico Madrid.