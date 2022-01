SI – Inter, sondato il terreno per Bernardeschi: può arrivare in estate a 0

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Inter avrebbe sondato il terreno per Federico Bernardeschi: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Inter avrebbe sondato il terreno per Federico Bernardeschi. Il centrocampista della Juventus è in scadenza di contratto a giugno 2022 e il suo profilo rientra tra quelli monitorati dall'Inter per trovare il sostituto di Perisic. Bernardeschi è uno dei nomi che circolano per l'estate 2022.