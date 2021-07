AS – Il Besiktas cerca un difensore per la CL: occhi puntati su Godin

L'ex nerazzurro ha offerte che arrivano dalla Turchia e dalla Russia e potrebbe lasciare il Cagliari secondo il quotidiano spagnolo

Il Besiktas giocherà in Champions League e secondo il giornale spagnolo AS sta cercando un difensore centrale esperto per la competizione. Pare che abbia puntato gli occhi su Diego Godin. L'ex giocatore dell'Inter, oggi al Cagliari, non ha nascosto di aver ricevuto offerte da Turchia e Russia.