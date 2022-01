Bia: “Lukaku lascerà certamente il Chelsea. Vlahovic? Ecco secondo me dove andrà”

L'agente Giovanni Bia ha analizzato le ultime indiscrezioni calde di mercato che riguardano il futuro di Vlahovic e Lukaku

COVID - "Purtroppo siamo di fronte a una situazione molto triste, non è possibile giocare a calcio per colpa della pandemia. Purtroppo serve una situazione drastica, facendo vaccinare i giocatori. Così vai avanti, altrimenti blocchi il campionato".

"Credo fuori dall'Italia, a guadagnare tantissimi soldi. Non so in che piazza, ma credo che i suoi agenti abbiano già risolto e definito tutto in vista della prossima stagione".