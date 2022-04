Biasin: “Accordo Inter-Bremer. Si fa con una promessa di Cairo. Un nome resta quasi certamente”

Gleison Bremer, come noto, è l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter. Lo ha confermato da Fabrizio Biasin

Marco Macca

Gleison Bremer, come noto, è l'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter. Come confermato da Fabrizio Biasin sul canale Twitch di calciomercato.it, i nerazzurri hanno già l'accordo con il calciatore. Ecco il punto del giornalista sulle mosse nerazzurre:

CORREA - "Non lo dico perché viene da due belle prestazioni, ma non credo che Correa lascerà l'Inter al termine di questa stagione, a meno di cose clamorose. I nerazzurri hanno fatto un investimento importante e lo porteranno avanti. Io penso che si incastri bene in attacco, ha bisogno di giocare".

BREMER - "Bremer è vicino nella forma in cui ha dato l'ok a un suo eventuale trasferimento. Ma non è l'unica cosa che conta, serve l'accordo con il Torino. Se Cairo mantiene la promessa fatta al giocatore, ovvero di non ostacolare il suo addio, l'affare si farà. Altrimenti, sarà più complicata".