Biasin: “C’è un nome che l’Inter può prendere a gennaio. Operazione che può colmare un buco”

In questo mercato di gennaio l'Inter potrebbe anche pensare a un'operazione in entrata per colmare un buco nella rosa di Simone Inzaghi

Marco Macca

In questo mercato di gennaio l'Inter potrebbe anche pensare a un'operazione in entrata per colmare un buco nella rosa di Simone Inzaghi. Secondo quanto scrive Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, infatti, il club nerazzurro starebbe pensando a Gonzalo Villar della Roma come vice-Brozovic:

"Prendete l’Inter: non ha bisogno di nulla. Anzi sì, di un vice-Brozovic. Anzi, anche di Brozovic, nel senso che in questo momento virtualmente il croato appartiene a se stesso. Molti si domandano: “Rinnoverà? Qui il tempo stringe”. Resta l’ottimismo anche se, si sa, l’ottimismo non firma i contratti. La sensazione è che alla fine l’incastro si troverà. E che magari l’Inter proverà a prendere anche un “vice”, che poi è l’unico tassello scoperto nella rosa a disposizione di Inzaghi. Qualcuno parla di Villar della Roma, con Vecino in giallorosso. Oh, è una possibilità, ma se l’obiettivo di Villar è giocare un po’ di più, beh, in nerazzurro rischia di fare l’esatto opposto".

(Fonte: TMW)