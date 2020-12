Biasin: “Conte è stato chiaro: senza coppe l’obiettivo dell’Inter sul mercato sarà…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha parlato così delle strategie di mercato dell’Inter, che saranno approfondite dopo la gara col Verona, come detto anche dal ds Piero Ausilio: “Conte è stato chiaro, se giocatori non sono quelli che vuole non li fa giocare, si troveranno per parlare di mercato. Senza coppe l’obiettivo dell’Inter sarà ridurre e perfezionare una rosa secondo me completa al 90% per provare a vincere lo scudetto”.