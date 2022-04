Biasin: “Si parla di una questa mossa dell’Inter per l’estate. Ma Marotta non è convinto”

Fabrizio Biasin su TMW parla di una possibile mossa dell'Inter per la prossima estate di mercato: "Marotta non convinto"

La prossima estate di mercato dell'Inter potrebbe vedere i nerazzurri costretti a rinunciare ancora una volta a un pezzo pregiato. In molti, come scrive Fabrizio Biasin su Tuttomercatoweb.com, sospettano che possa essere Lautaro Martinez:

"Poi c’è altro, c’è il “fuoricampo”. E qui bisogna essere chiari, anche a costo di risultare “fastidiosi”. La prossima sarà un’altra estate di sacrifici. Oddio, non come quella passata, ma qualcuno dovrà lasciare la barca per portare del grano. Gli ingaggi di Vidal e Sanchez contribuiranno parecchio a raggiungere il primo obiettivo (-15% nel monte-stipendi), possibile che si debba dire addio anche una pedina importante. Molti dicono “Lautaro”, Marotta non è così convinto", si legge.