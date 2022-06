Biasin: “Dumfries fondamentale per Inzaghi, l’Inter se lo tiene. A meno che…”

Giocatore fondamentale per Simone Inzaghi e per l'Inter , a meno di offerte senza senso. A calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha fatto così il punto sulla situazione relativa al futuro di Denzel Dumfries:

"Io penso che Dumfries sia molto importante per Inzaghi, dato che gli esterni per lui sono fondamentali. E' già partito Perisic, a destra c'è Bellanova che è un calciatore di prospettiva, ma è un ragazzo. Per me l'Inter se lo tiene, ma se arrivasse un'offerta senza senso dai 40 milioni in su...".