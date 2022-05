Biasin: “Dumfries, ecco il valore oggi. E nella testa dei dirigenti c’è quest’idea”

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dei recenti rumors su Denzel Dumfries

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così dei recenti rumors su Denzel Dumfries: “Dumfries è arrivato per 15 milioni, ha un mercato, può esserci anche chi lo prende a 30 ora. Nella testa dei dirigenti c’è l’idea di formare delle coppie in ogni posizione e anche di buon valore. L’Inter vuole andare avanti con Dumfries e Darmian a destra, a meno che non arrivi un’offerta stra importante, che faccia fare una super plusvalenza. Dumfries all’Inter è felice, in caso di offerte senza senso chiaramente tutti i giocatori della Serie A possono partire”, le sue parole a Calciomercato.it.