Biasin svela: “L’Inter a Dybala propone questo contratto: cifre e dettagli”

Il summit tra l'entourage di Lukaku-Inter e non solo. Così Fabrizio Biasin si è espresso sulla pista Paulo Dybala in chiave Inter: "Dybala? La situazione non è così complicata da spiegare. L’Inter propone 3 anni + 1 so io a 7 milioni tutto compreso. È il tetto massimo che il club può dare a un suo giocatore. Se le condizioni dovessero star bene è possibile che l'affare si faccia, se invece il giocatore dovesse avanzare altre richieste, l'Inter ringrazia e va da un'altra parte. Dybala non è mai stata una priorità, il piano mercato prescinde da lui. Si è presentata l’occasione Dybala, ma l’Inter in ogni caso resta nei suoi limiti massimi", le sue parole al canale Twitch di calciomercato.it.