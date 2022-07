Biasin: “Dybala-Inter, logica e interpretazione: vi spiego. Da quel che so Marotta…”

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della situazione Dybala-Inter: "Tutto molto complicato da dire. In questo momento c’è una questione di logica e una di interpretazione. La logica: l’Inter per arrivare a Dybala deve sistemare Sanchez, vendere Pinamonti e poi trovare spazio con una cessione in prestito o che di Correa o Dzeko. Sembra molto difficile poter arrivare a Dybala, se non quasi impossibile, Correa e Dzeko piacciono tanto a Inzaghi. Poi c’è una questione interpretativa: io per quello che so e sento, Marotta continua a essere ‘confident’. Non dice che è finita, anzi. Io continuo per questo a pensare che una possibilità ancora ci sia”, ha detto al canale di calciomercato.it.