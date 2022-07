Biasin: “È più Dybala a volere l’Inter. Offerta c’è, nessuna più alta. C’è un messaggio chiaro”

La verità sulla situazione di Paulo Dybala e l’Inter. Fabrizio Biasin ha parlato degli ultimi sviluppi per la Joya

Alessandro Cosattini

La verità sulla situazione di Paulo Dybala e l’Inter. Intervenuto in diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato degli ultimi sviluppi per la Joya: “Per Dybala più passa il tempo e più c’è speranza un po’ per tutti. L’Inter ha fatto la sua offerta, se Dybala vuole venire in nerazzurro, l’Inter deve cedere Sanchez più un altro attaccante. Il Milan ha fatto una proposta economicamente inferiore rispetto a quella dell’Inter per Dybala, ma è a disposizione per trattare. È tutto al ribasso oggi, l’errore di Antun è questo: più passa il tempo e più sono al ribasso queste proposte.

Dybala-Inter, lo scenario

L’offerta più importante che oggi ha Dybala è quella dell’Inter, ma ancora non ha risposto Paulo. Poi ci sarebbe da trovare l’accordo sulle commissioni con Antun. Il problema non è tanto Dybala, che continua ad avere un ottimo rapporto con Marotta. Il problema è che chi gestisce Paulo ha pretese esagerate e le aveva anche alla Juve. Lukaku per esempio ha detto arrivederci e grazie e ha fatto i suoi interessi una volta capito che l’interesse stava facendo più i suoi interessi. Perché Dybala continua a stare con lui? Io so che voleva stare alla Juventus, ma l’agente ha tirato troppo la corda. E ora il rischio è che Dybala giochi nella sua seconda o terza scelta.

L’Inter non ha rinunciato a Dybala e viceversa, l’offerta c’è, ora deve fare un cenno Paulo col suo agente. Sanchez deve partire a prescindere, se poi Dybala dice sì andare via uno tra Correa e Dzeko. Per quel che so io, Inzaghi non è scontento del quartetto di oggi. Lukaku-Dzeko i ‘grandi’, Lautaro-Correa i mobili. È più Dybala a volere l’Inter che i dirigenti ad aspettare lui. Dybala è un affare da non farsi scappare alle condizioni che i nerazzurri si sono posti, il messaggio è questo. Alle cifre attuali, con ingaggio da 7 milioni, bonus alla firma e commissioni, non sarebbe più considerato un affare. Probabilmente dovrà anche accontentarsi di 6, ormai è così, si tratta al ribasso. Il Milan legittimamente sta osservando la situazione e continuerà a farlo, poi magari si inserirà tra 10 giorni”, le sue parole al canale di calciomercato.it.