Biasin: “65 mln per Frattesi e Scamacca? Scherzo di Carnevali. Inter in realtà…”

Fabrizio Biasin ha parlato così dell’interesse dell’Inter per Davide Frattesi e Gianluca Scamacca verso l'estate

In diretta sul profilo Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin ha parlato così dell’interesse dell’Inter per Davide Frattesi e Gianluca Scamacca: “65 milioni per Frattesi e Scamacca? È uno scherzo di Carnevali e del Sassuolo. Fa i suoi interessi, crea un’asta, fa sempre così lui, ma l’Inter in realtà non sta ragionando su queste cifre”, le parole del giornalista sui due giocatori del Sassuolo, grandi obiettivi per la prossima stagione dei nerazzurri.