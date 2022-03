Biasin: “Derby d’Italia più decisivo per l’Inter. Riconferma Inzaghi? Anche lui sa che…”

Il derby d’Italia di domenica, ma non solo. Così Fabrizio Biasin ha parlato della ripresa del campionato e del futuro di Inzaghi

Il derby d’Italia di domenica, ma non solo. Così Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, sul canale Twitch di calciomercato.it ha parlato della ripresa del campionato e del futuro di Simone Inzaghi: “Per l’Inter è decisivo il derby d’Italia, per la Juve meno. Lo scudetto per i bianconeri sarebbe un miracolo. Perdere a Torino per i nerazzurri farebbe male soprattutto moralmente, perché la squadra rischierebbe di perdersi. L’Inter ha ancora speranze scudetto, la Juve meno. Dovessero andare male le cose domenica, i nerazzurri dovrebbero guardarsi anche dietro, oltre che davanti. La partita è fondamentale per tanti motivi. Anche per Inzaghi. Ha fatto degli errori nei cambi in alcune partite, nelle scelte tattiche senza Brozovic, ma non lo massacro io. Ottavi di Champions, Supercoppa, semifinale di Coppa Italia e scudetto possibile: a seconda di come finirà la stagione, Marotta farà i suoi ragionamenti ecco.