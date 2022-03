Biasin: “Inzaghi all’Inter anche l’anno prossimo, possibilità elevatissime a meno che…”

In diretta sul profilo Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di Simone Inzaghi

In diretta sul profilo Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così di Simone Inzaghi: “Toto allenatore Inter? Non siamo assolutamente a quel momento. Sono elevatissime le possibilità che Inzaghi sia il prossimo allenatore dell’Inter. Ha vinto la Supercoppa, è in semifinale di Coppa Italia, prova a vincere lo scudetto e ha riportato l’Inter agli ottavi di Champions League. Se l’Inter si giocherà lo scudetto fino alla fine, allora è appunto molto probabile che Inzaghi sarà l’allenatore della prossima stagione. Se poi perderà 7 delle 9 partite mancanti, allora i dirigenti si faranno per forza delle domande. Con Conte in panchina l’Inter avrebbe già vinto la scudetto? Magari è vero, ma è lui che non credeva a questa cosa”.