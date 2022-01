Biasin: “Gosens-Inter, c’è già l’accordo. Si vuole chiudere a queste cifre”

Robin Gosens è sempre più vicino all’approdo al'Inter: ecco le ultimissime da Fabrizio Biasin sull'esterno tedesco

Robin Gosens è sempre più vicino all’Inter. Così Fabrizio Biasin in diretta sul canale Twitch di calciomercato.it ha detto le ultime sulla trattativa: “L’Inter sta trattando con l’Atalanta per trovare un accordo per Gosens. L’accordo tra i nerazzurri e il giocatore è totale, nel momento in cui si è palesata l’Inter, non c’è stata più la pista Newcastle. Va trovato l’incastro e ci sono molte possibilità, l’Inter vorrebbe chiudere tra i 26 e i 28 milioni tutto compreso".