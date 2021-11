Biasin: “Insigne, offerto rinnovo con ingaggio dimezzato? Significa che…”

Il noto giornalista su Twitter si è espresso in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto del capitano del Napoli

Su Twitter, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha detto la sua in merito al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. In scadenza con il Napoli al 30 giugno 2022, l'attaccante è stato accostato anche all'Inter. Ecco le sue parole su Insigne: "Ok che ha 30 anni, ok che è sbagliato sottostare ai “ricatti” degli agenti, ma se è vero - parola del suo procuratore a “Il Roma” - che De Laurentiis ha offerto a Insigne (in scadenza) circa la metà dell’attuale ingaggio, allora significa che De Laurentiis non vuole Insigne".