Biasin: “Mercato Inter, nella testa dei dirigenti l’idea era questa. No del club”

Fabrizio Biasin, in studio a Sportitalia, ha svelato così un interessante aneddoto sul mercato dell’Inter: “Nella testa della dirigenza c’era: lasciateci prendere Bremer poi il famoso attivo in qualche modo lo facciamo… e invece dal club gli hanno detto no perché tanto c’era già l’accordo col giocatore ecco. Sono tutti arrabbiati in casa Inter i dirigenti certamente, Ausilio lo aveva bloccato 6 mesi fa, ora lo ha perso così… è sicuramente arrabbiato”.