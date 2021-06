Biasin: “Inter, Marotta ha puntato Kessie? Ecco qual è la verità”

Non c'è ancora un accordo tra il Milan e l'ivoriano per il rinnovo: nerazzurri vigili ma non sono gli unici

Franck Kessie non ha ancora un accordo con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza al momento nel 2022. L'ivoriano a parametro zero diventerebbe una ghiotta opportunità per tutte le big, Inter inclusa. Di questo ha parlato Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW: "Si è letto di tutto (“Marotta ha puntato il giocatore”) ma la verità è che in caso di mancato accordo con il Diavolo, mezza Europa piomberebbe sull’ivoriano. Per questo il Milan deve accelerare e in qualche modo accontentare il suo centrocampista: risparmiare 3 milioni lordi di ingaggio (ovvero la differenza tra l’offerta da 4.5 e la richiesta di 6) per perderne 50 potenziali (il valore minimo del giocatore) sarebbe operazione decisamente poco logica".