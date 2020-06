Biasin: “Inter con la Primavera a Napoli? Cavolata. Nainggolan e Lautaro? La situazione”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato dei principali temi in casa Inter in ambito di mercato: “Se l’Inter prende Tonali fa un grandissimo colpo: la sensazione è che sia un giocatore di caratura superiore. Poi Cellino fa il gioco di chi vuol far salire il prezzo. Tonali è compatibile con chiunque: può essere ancora modellato essendo così giovane e capace. Secondo me va bene con e senza Brozovic: in una squadra competitiva c’è bisogno di entrambi. Icardi è andato e ha portato una plusvalenza: poteva portare tanti soldi più negli anni passati, ma è stato un capolavoro perché accontenta tutti. La clausola anti-Italia? E’ molto intelligente messa per cautelarsi nel presente: adesso la volontà di Icardi penso sia quella di andare avanti a Parigi.

Si è trovato bene, ha un grande sponsor in Leonardo, che non penso faccia da ponte con altri club. Per Lautaro vediamo, credo abbia fatto la scelta di giocare con Messi e che l’abbiano convinto con un sacco di soldi, devono però trovare l’incastro giusto. Di base è sempre sbagliato trattenere un giocatore che non vuol rimanere. L’Inter con la Primavera a Napoli? E’ una leggenda metropolitana, la Primavera non si sta nemmeno allenando: mi sembra una cavolata. Esposito? Si parla di un prestito nell’operazione Tonali: la sensazione è che l’Inter voglia dargli la possibilità di trovare spazio e continuità. Si dice che Nainggolan possa avere un’altra possibilità all’Inter e magari sarà così, non lo so: a me suona strano. Non lo vedo come sicuro titolare e se deve partire come dodicesimo, il rischio che si possa perdere è elevato. Credo che anche lui preferisca una soluzione dove può essere utilizzato di più. Mi sembra difficile vederlo nella rosa di Conte l’anno prossimo”.