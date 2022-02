Biasin: “Inter, Scamacca possibilità concreta. Bremer? Straconvinto che…”

Il campo, ma anche il calciomercato: così Fabrizio Biasin sui due nomi più caldi in vista di giugno per l'Inter

La sfida di domani contro il Liverpool, ma non solo. In diretta su canale Twitch di calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha parlato così del mercato dell’Inter: “Non ho un nome da fare, ma sono straconvinto che non ci sia soltanto Bremer. Così come penso che in attacco Scamacca sia una possibilità concreta, ma non l'unica soluzione”.