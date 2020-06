Biasin: “Lautaro? L’Inter ci rinuncerà solo per questa cifra. Ed è stata detta una boiata”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Lautaro Martinez, ora non più così vicino al Barcellona come sembrava qualche settimana fa: “C’è chi lo dava già per accantonato. “Sanchez prenderà il suo posto”, si diceva. E invece ha giocato l’argentino ed è tornato al gol. Il Barcellona nel frattempo cerca il grano per portarlo in Spagna. Difficile che riesca a pagare i 111 milioni della clausola entro il 7 luglio, ma questo non cambia l’intenzione di Messi (decide lui in casa blaugrana).

Molti dicono: “Alla scadenza della clausola l’Inter dovrà abbassare le sue pretese” e questa, francamente, ci pare una boiata. La clausola per definizione è un’opportunità che il mercato offre ai compratori, se questi ultimi non la sfruttano, dall’8 di luglio l’Inter non deve chiedere un milione in meno, semmai uno in più. La sensazione, in definitiva, è che si continuerà a lungo con il tiramolla e alla fine l’Inter rinuncerà al suo giocatore solo per cifre superiori ai 100 milioni (o 90 e un giocatore). Qualcuno azzarderà così tanto? Mah…”, ha scritto.