Biasin: “Se posso, mi tengo stretto Lautaro. L’Inter non lo cede per queste cifre”

L’Atletico Madrid fa sul serio per Lautaro Martinez, fresco di rinnovo con l'Inter. Ecco la situazione verso l'estate

L’Atletico Madrid fa sul serio per Lautaro Martinez . Non hanno dubbi in Argentina e Spagna sull’interesse del Cholo Simeone per l’attaccante dell’Inter, fresco di rinnovo di contratto. Così Fabrizio Biasin ha parlato del futuro del Toro:

“Non sarei così contento di vedere altrove Lautaro. Se posso, me lo tengo stretto. Prima di mandarlo via, voglio vedere chi arriva al suo posto. Dybala è fortissimo, ma la differenza è che Lautaro 60 partite stagionali te le fa, Paulo non le garantisce. Quanto vale Lautaro? La cifra la fa il mercato. Due estati fa il Barcellona era disposto addirittura a pagare la clausola. L’estate scorsa in Premier erano pronti 70 milioni, ve lo garantisco. Dubito fortemente che sarebbero disposti a farlo partire per 55/60 milioni di euro ecco”, ha detto in diretta sul canale Twitch di calciomercato.it.