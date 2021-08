Biasin: “Con questa frase Marotta ha chiuso il mercato dell’Inter”

Il noto giornalista di Libero è tornato sulle dichiarazioni di ieri del CEO Sport nerazzurro a margine del sorteggio Champions

Il mercato dell’Inter è chiuso. Non ha dubbi Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, che trae questa conclusione da una frase del CEO Sport Beppe Marotta in particolare: “Marotta ha chiuso il mercato: “La rosa è delineata, non ci saranno altri innesti”. Nonostante i rumors delle ultimissime ore, in particolare su Gianluca Scamacca, l’Inter considera chiuso il mercato in entrata.