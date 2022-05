Lukaku vuole tornare all’Inter, Biasin: “Serve un miracolo. Pentimento ammirevole”

Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter. Il belga è pronto a far di tutto per vestire di nuovo la maglia nerazzurra

Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter. Il belga è pronto a far di tutto per vestire di nuovo la maglia nerazzurra e oggi ne ha parlato così Fabrizio Biasin su Twitter: “L’impegno che sta mettendo per provare a tornare all'Inter è direttamente proporzionale alla grandezza della boiata che ha fatto l'estate passata.