Biasin: “Insigne? Inter cerca altro. Zapata il preferito, due le alternative”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin è tornato sulle strategie di mercato dell'Inter per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi. Queste le parole del giornalista di Libero sui candidati per il reparto avanzato nerazzurro: "Dzeko tampona l’addio di Lukaku in attesa di un ulteriore rinforzo. Qual è la situazione? Questa: la priorità resta Zapata, ma l’Atalanta lascia partire il suo bomber solo se trova un sostituto che attualmente non ha. Insomma, affare complesso. Correa è l’alternativa ma, attenzione, non l’unica alternativa (sondaggio per Wout Weghorst, attaccante olandese del Wolfsburg. L'anno scorso 20 gol in Bundesliga, costo 20 milioncini). Insigne? No, il campione d’Europa piace, ovvio, ma al momento l’Inter cerca una “vera” prima punta".