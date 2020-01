Biasin: “Lecce-Inter? L’arbitro non c’entra”. Poi la notizia su Eriksen…

“Il gol di Lukaku a Lecce forse era regolare ma non ci vedo scandali. L’arbitro ha valutato un fallo e ci sta. Sarei stato più severo su Donati perché era cartellino rosso. In generale l’Inter ha pareggiato perché ha giocato male e l’arbitro non c’entra”. Apre così Fabrizio Biasin il suo intervento su Radio Sportiva.

Il giornalista di Libero ha poi parlato anche dell’imminente arrivo di Christian Eriksen: “Eriksen? Conte andrà avanti con il 3-5-2 e sarà una delle mezzali. Sensi farà parte della rotazione. L’accordo con il giocatore c’è da tempo, va trovato con il Tottenham ma ci sono buone sensazioni“.