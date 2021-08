Biasin: “Vi do due numeri sul massacratissimo Belotti. Non è forte, è molto forte. E pure…”

Joaquin Correa resta al primo posto della lista, ma il nome di Andrea Belotti nelle ultime ore ha acquisto molta forza in ottica Inter

Joaquin Correa resta al primo posto della lista, ma il nome di Andrea Belotti nelle ultime ore ha acquisto molta forza in ottica Inter. E' lui, infatti, l'alternativa principale in caso di mancato arrivo dell'argentino della Lazio. Fabrizio Biasin sponsorizza il suo eventuale acquisto:

"In attesa di capire se Lotito accetterà l’offerta da 30 “tutto compreso” per Correa, due numeri sul massacratissimo Belotti: 106 gol in 230 partite con il Toro, poco meno di 40 presenze di media a stagione. Belotti non è forte, è molto forte. E pure un grande professionista".