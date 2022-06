Biasin: “Inter, Marotta si terrebbe volentieri Skriniar. Sappiamo che Milan ha questo pensiero”

"Dopo settimane e settimane a parlare di Skriniar e della sua futura destinazione, ovvero il Psg (offerta salita da 50 a 60 milioni e ora vicina ai 65), ieri è arrivata l’entrata a gamba tesa del Chelsea. E ci mettiamo nella testa del buon Giuseppe Marotta, che Skriniar se lo terrebbe volentieri, ma se proprio bisogna incassare, beh, allora meglio innescare una sontuosa asta. Sappiamo che in casa-Inter si aspettano un’offerta da almeno 70 milioni (bonus compresi), è quella la cifra che potrebbe fare crollare il castello, non sappiamo invece cosa ha in mente il buon Milan. Anzi no, lo sappiamo, il ragazzo tra la Torre Eiffel e il London Bridge sceglierebbe volentieri il Pirellone, ma il calcio dei sentimenti è passato di moda molti anni fa, tocca farsene una ragione...".