Biasin: “Perisic-Inter? Ecco la situazione, fino a 2 mesi fa era diversa”

Il noto giornalista di Libero ha parlato così del rinnovo di Ivan Perisic in casa Inter

In diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, ha parlato così del rinnovo di Ivan Perisic in casa Inter: "Fino a 2 mesi fa la situazione era abbastanza complicata, lui voleva un ingaggio fuori mercato. Dopo l’arrivo di Gosens le parti si sono riviste e ora si stanno andando incontro, Perisic chiedeva 6 milioni. Nella testa dei dirigenti e di Inzaghi, Perisic potrebbe essere sì l’esterno a sinistra, ma anche all’occorrenza quello a destra. Bisogna capire se non si presenterà la squadra X di turno col super ingaggio, che al momento non c’è".