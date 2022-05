Biasin: “Perisic a Londra, soldi in più e c’entra Conte. L’ultimo che lo ha fatto…”

Il giornalista si riferisce alla scelta del croato di andare al Tottenham che ricorda in qualche modo l'addio a Milano di Lukaku, che ora vuole tornare

Perisicha deciso, andrà al Tottenham e già oggi dovrebbe fare le visite mediche per il club inglese. A Fabrizio Biasin, che ha parlato di Conte, viene in mente un paragone. "Lascia l'Inter, va a Londra, guadagnerà di più e Conte c'entra in qualche modo. L'ultimo che le aveva tutte e quattro sta facendo di tutto per tornare".