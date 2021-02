Biasin: “Porta Inter? Impossibile fare ipotesi: ma in futuro potrebbe arrivare…”

Tra le pagine dell’edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul futuro della porta dell’Inter, con Samir Handanovic che è sempre più messo in discussione: “In futuro tra i pali dell’Inter potrebbe arrivare Juan Musso, 26 anni, attuale baluardo dell’Udinese, altri parlano di Alessio Cragno del Cagliari, pure lui 26enne, ma è anche vero che al momento è impossibile fare qualunque genere di ipotesi (la famiglia Zhang è in rapida uscita e fino a quando non si chiarirà la questione societaria… non uscirà un euro)”, si legge.