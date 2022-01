Biasin: “Sensi-Samp, all’Inter non manca una mezzala: serve questo profilo”

Non arriverà una mezzala in casa Inter dopo l'addio di Stefano Sensi. Ma un altro rinforzo servirebbe per Fabrizio Biasin

Non arriverà una mezzala in casa Inter dopo l'addio di Stefano Sensi. Con il suo passaggio in prestito alla Samp, i nerazzurri si considerano al completo nel ruolo. Ne ha parlato così Fabrizio Biasin in diretta sul canale Twitch di calciomercato.it: "All’Inter non manca una mezzala dopo la partenza di Sensi. L’unico giocatore che mancherebbe è un vice Brozovic, ma ora non lo trovi e comunque non giocherebbe praticamente mai".