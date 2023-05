Biasin: “Il prossimo che va via è Skriniar. Ma magari poi ce lo ritroviamo a San Siro…”

A San Siro ieri sera per sostenere l'Inter c'erano anche due grandi ex come Hakimi e Perisic. Segno evidente di come il nerazzurro resti dentro

A San Siro ieri sera per sostenere l'Inter c'erano anche due grandi ex come Hakimi e Perisic. Segno evidente di come il nerazzurro resti dentro (per informazioni chiedere anche a Lukaku). Commentando la notizia, Fabrizio Biasin ha lanciato anche una frecciatina a Milan Skriniar, promesso sposo del PSG:

"Ieri mi sarebbe piaciuto vedere come ha festeggiato Skriniar. Ieri c'erano Perisic e Hakimi, Skriniar è il prossimo che va via. Quando ti trovi bene in un posto, pensaci bene prima di andare via. Perché magari avrai più soldi in banca, ma magari poi torni a San Siro a guardare le partite di quelli che ti facevano stasera bene. Bisogna pensarci a queste cose".

(Fonte: Telelombardia)