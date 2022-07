Biasin: “Inter-Sanchez, addio un caso: lui dice no a tutti perché pensa…”

In diretta su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del futuro di Alexis Sanchez, in uscita dall'Inter: "C’è il caso dell'addio di Sanchez, che dice no a tutte le destinazioni perché pensa di essere quello di 10 anni fa. In realtà ha solo offerte da Sudamerica, Turchia e Giappone e dunque bisogna convincerlo ad accettare destinazioni non proprio di primo piano, anche con una buonuscita. Lì devono essere bravi i dirigenti dell’Inter con il suo agente. All’Inter non cambia nulla dove andrà Sanchez, la buonuscita da circa 4 milioni la società sa che gliela dovrà riconoscere", si legge.