Biasin: “Inter, caccia al 9 per l’estate: Scamacca non l’unica possibilità”

La dirigenza dell'Inter si muove per gennaio, ma anche per giugno: caccia a un attaccante per la prossima estate

Alessandro Cosattini

La dirigenza dell'Inter si muove per gennaio, ma anche per giugno: caccia a un attaccante per la prossima estate. Così Fabrizio Biasin, in diretta sul canale Twitch di calciomercato.it, ha parlato del profilo Gianluca Scamacca: "Scamacca è un’idea per la prossima estate, più facile nelle intenzioni visto che la Juventus sta chiudendo Vlahovic. È una possibilità, ma non l’unico giocatore su cui andrà l’Inter nella ricerca del numero 9”.