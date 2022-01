Correa stop, l’Inter va sul mercato? Biasin: “La sensazione è che a meno di grandi offerte…”

Sulle pagine di Libero, Fabrizio Biasin analizza le possibili mosse dell'Inter sul mercato attaccanti in seguito all'infortunio di Correa

"La sensazione è che il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediato nei primi minuti del match con l’Empoli richieda almeno qualche settimana di stop, l’altra sensazione è che l’Inter non intenda tuffarsi sul mercato, se non in caso di “offerte specialissime” che, al momento, non si intravedono".