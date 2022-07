Biasin: “Skriniar? Discorso molto semplice: l’Inter valuterà l’ipotesi di cederlo solo se…”

Il punto sul futuro di Milan Skriniar. Lo ha fatto Fabrizio Biasin, noto giornalista, in diretta su Twitch: “Trattenere Skriniar? Il discorso è molto semplice: se il PSG resta fermo, come è da due settimane, a 60 tutto compreso, l’Inter non lo cede. A 70 l’Inter terrà in considerazione l’ipotesi di cederlo, in questo momento l’offerta non c’è”, le sue dichiarazioni al canale si calciomercato.it.