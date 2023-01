Biasin: “Skriniar professionista esemplare. Un anno fa avrebbe accettato qualunque proposta”

"Skriniar, un professionista esemplare. Ecco, un anno fa probabilmente avrebbe accettato qualunque proposta, poi sono arrivati i francesi e ha capito di poter incassare una pioggia di quattrini. Ha passato la palla al club: potete vendermi subito e incassare, oppure trattenermi e perdermi a zero. Non ha forzato, perché giocare nell’Inter per lui è sempre stato un onore e – diciamolo – andare via a zero gli permette di guadagnare un mare di soldi in più, il famoso bonus alla firma che in realtà non è altro che il “prezzo del cartellino”, attualmente solo e soltanto suo. Tocca capire cosa accadrà in questi giorni. Evitiamo le supercazzole: l’Inter a questo punto lo venderebbe volentieri".